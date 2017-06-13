Работники «Омскшины» пожаловались в Сети на аварийное состояние душевых и раздевалок

Работники ПАО «Омскшина» пожаловались в Сети на аварийное состояние душевых и раздевалок. Один сотрудник анонимно выставил во «ВКонтакте» в группе «ЧП Омск» снимки ужасающего вида плитки, кранов и труб, как сообщает VladTime.

Также работник «Омскшины» пожаловался на то, что в раздевалках очень холодно. Подписчики «ЧП Омск» разделились во мнениях относительно происходящего. Одни согласились с тем, что условия в душевых и раздевалках действительно очень плохие. Другие, говоря, что также работают на предприятии «Омскшина», подчеркнули, что ремонт идёт, и можно встретить не такую ужасную картину, просто нужно подождать.

Все интернет-пользователи сошлись во мнении, что такие фотографии следовало бы показывать не в Сети, а жаловаться руководству «Омскшина» либо в вышестоящие инстанции. Несколько человек заявили, что на других предприятиях они видели ситуацию и похуже.