Татарстане 31 ученика и учителя госпитализировали из-за отравления

Ночью с 10 на 11 февраля в Татарстане из-за пищевого отравления госпитализировали 31-го ученика и учителя. Об этом уведомили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Инцидент произошел в Казанбаше. Три десятка школьников возрастом от 7 до 17 лет и одного сотрудника учебного заведения увезли в Казань для лечения в Республиканской клинической инфекционной больнице с жалобами на плохое самочувствие. Вскоре зарегистрировали также одну пациентку со схожими симптомами, получающей образование в Арском педагогическом колледже имени Г.Тукая. Доктора предварительно диагностировали острую кишечную инфекцию. По их словам, больные находятся в легком и среднем состоянии.

Эксперты эпидемиологической службы начали расследовать обстоятельства масштабного заболевания. Они собрали пробы пищевых продуктов и проведут их анализ в лабораториях. В пресс-службе президент республики сообщили, что Рустама Минниханова приказал организовать внеочередное заседание и начал контролировать ситуацию.