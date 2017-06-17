В Коми мужчина зарезал девушку и поджег намотанное на голове полотенце

В Коми мужчина жестоко убил девушку 26 лет: сначала зарезал, а затем намотал на голову полотенце и воспламенил его. Об этом стало известно региональным СМИ.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 февраля в поселке Ярега, расположенного неподалеку от Ухты. Соотечественники погибшей предполагают, что виновником смерти стал бывший супруг. Он смертельно ранил ее ножом, а затем устроил пожар на голове своей жертвы. Со слов правоохранителей они сообщили, что покойная была сильно обгоревшей и без нижнего белья. Вероятный преступник сам пришел в полицейский участок и сознался в содеянном.

По словам свидетелей, подозреваемый употреблял наркотические средства и привлек к этому занятию возлюбленную. Вскоре после свадьбы молодожены разошлись, а мужчина попал за решетку.

Девушка продолжала жить своей жизнью и вышла замуж во второй раз, однако второй муж погиб. С двумя детьми на руках, пострадавшая лечилась от наркотической зависимости и завязала отношения с новым парнем. Тело этого человека обнаружили в горящей квартире и сейчас спасают в реанимации.