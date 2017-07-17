В Пекине мужчина бросился с ножом на посетителей супермаркета и убил женщину

В Пекине 35-летний мужчина бросился с ножом на посетителей супермаркета Joy City и убил женщину. Так пресс-служба полиции китайской столицы уведомила в социальной сети Weibo.

Предполагается, что злоумышленник по неизвестной причине напал на людей примерно в 13 часов по местному часовому поясу в городском районе Сидань. Как минимум, 13 человек получили ранения в результате агрессивных действий уроженца провинции Хэнань. Одна жертва погибла, а ещё 12 проходят лечение в лечебных заведениях. Из пострадавших выжили девять женщин и три мужчины.

Полицейские быстро отреагировали на полученный сигнал и вскоре прибыли к месту преступления. Они схватили подозреваемого и начали проводить допрос. Задержанный рассказал, что совершил неправомерные деяния умышленно с целью выразить "свое недовольство". Подробностей о мотивах вероятного преступника правоохранители не разглашают.