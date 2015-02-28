Миссия ОБСЕ попала под обстрел под Первомайском

11 февраля беспилотный самолёт специальной наблюдательной миссии ОБСЕ был атакован неподалеку от посёлка Первомайского, который находится в 67 километрах от Донецка.

В дневное время жителями Первомайска были услышаны свыше 11 выстрелов из огнестрельного оружия. СММ ещё до самого запуска проинформировала о БПЛА центр Совместного контроля и координации, а после обратилась в СЦКК с просьбой решить это проблему.

Уточняется, что члены патруля смогли своевременно увести БПЛА с линии огня и таким образом оставить его неповреждённым. После случившегося патруль покинул район событий.

Также известно, что в тот же день жителями были услышаны ещё более 97 выстрелов и взрывов. Начальник ОБСЕ обеспокоен военной техникой, которую ополчение всё ещё размещает в неподконтрольных Украине районах Донбасса.