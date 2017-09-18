Подарок лучшего друга: Британка отказалась выходить замуж за мужчину, отдавшему ей почку

В Великобритании женщина отказалась выходить замуж за мужчину, который отдал свою почку для спасения её жизни. О таком событии пишет издание Mirror.

Мэри Эммануэль испытывает серьёзные проблемы со здоровьем и могла умереть без столь ценного дружеского подарка. Симон Луис порядка 20 лет испытывал любовные чувства к своему другу. И когда возникла необходимость самопожертвования - он, не раздумывая, решился на рискованную процедуру.

После операции мужчина сделал своей возлюбленной официальное предложение руки и сердца, однако получил вежливый отказ. Симон Луис рассказал журналистам, что не жалеет о поступке и будет надеяться на воссоединение с избранницей некоторое время спустя. Свое решение Мэри Эммануэль аргументировала нестабильным состояние своего здоровья. Из-за недуга она не может делать прогнозы на будущее и не желает огорчить донора, которого также искренне любит. Британка подчеркнула, что из-за сложной ситуации любимый навсегда останется её лучшим другом.