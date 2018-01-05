В Киеве мужчина начал стрелять по посетителям кафе из травматического пистолета

10 февраля в Киеве правоохранители проверяют ситуацию, в которой мужчина начал стрелять из травматического пистолета по посетителям кафе. Так объявили в пресс-службе столичной полиции.

По предварительным сведениям, нетрезвый 33-летний подозреваемый сделал несколько выстрелов по клиентам заведения, расположенного в Соломенском районе. Трое гостей заявили об ушибах, однако травмы не потребовали госпитализации.

Полицейские установили, что стрелок, вероятно, предпринял противозаконные действия после конфликта со своей супругой. Самостоятельно задержанный не смог поведать о мотивах поступка из-за специфического состояния. Специалисты продолжают расследование. На месте происшествия они обнаружили семь стрелянных гильз.

Киевские СМИ со слов очевидцев дополняют, что компания пострадавших вышла курить за пределы зала. В это время около них остановился автомобиль, внутри которого сидели молодой человек и девушка. Последняя начала ссору. Во время разговора предполагаемый злоумышленник внезапно достал пистолет и атаковал незнакомых людей на улице. Пострадавшие выбили у него оружие и попытались задержать, однако напавшему удалось сбежать. По информации журналистов, позже он сам явился в полицейское отделение.