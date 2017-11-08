В Москве таксист угрожал студенту ножом и похитил 65 тыс. рублей

В Москве таксист угрожал студенту убийством, если тот не отдаст ему деньги. В результате ему удалось открыто похитить у жителя подмосковной Балашихи 65 тысяч рублей, высадить его на МКАД и скрыться.

Как стало известно, во второй половине дня 10 февраля в Москве произошло разбойное нападение на студента. Так, 23-летний парень вызвал такси, к нему подъехал Volkswagen Polo, в котором находился водитель с ножом. Он стал угрожать студенту и вымогать у него деньги. В результате он забрал у парня 65 тысяч рублей, высадил его на МКАД и скрылся.

Жертва нападения тут же обратился в полицию за помощью и описал приметы нападавшего таксиста. Возбудили уголовное дело, водитель Volkswagen Polo находится в розыске.