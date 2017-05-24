У жительницы Саратовской области потребовали 400 тыс. рублей за интим-фото

В Саратовской области двое вымогателей потребовали у жительницы Энгельса 400 тысяч рублей за ее фотографии эротического характера. О произошедшем в полиции рассказала сама жертва мошенников.

Как стало известно, 22-летней девушке в социальной сети пришло сообщение от неизвестного с требованием перевести на его карту 400 тысяч рублей, иначе он распространит эротические фотографии жительницы Энгельса. Девушка рассказала в полиции, что ранее отправитель сообщения не был ей известен.

Сотрудникам полиции удалось выйти на след вымогателей, как оказалось, ими являются молодые люди в возрасте 20 и 21 года. Отмечается, что последний уже был ранее судим за продажу наркотиков. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, они находятся под следствием. Мошенники сейчас находятся под подпиской о невыезде.