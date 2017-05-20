В псковском кафе пьяный мужчина избил посетителя по голове декоративным бревном

В Псковском районе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с посетителями кафе "Пинта" и избил одного из них по голове декоративным бревном. Суд уже вынес решение в отношении злоумышленника.

Как стало известно, вечером 9 марта 2017 года мужчина распивал спиртные напитки в кафе "Пинта". Позднее, когда алкоголь ударил в голову, он вступил в конфликт с посетителями кафе и завязалась драка. Во время потасовки пьяный мужчина схватил декоративное бревно и минимум два раза ударил им по голове посетителя. Последнего госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

Подозреваемый был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело. Суд присудил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.