В Санкт-Петербрге Honda утонула в прорвавшейся трубе с кипятком

11 февраля в Санкт-Петербурге легковая Honda частично утонула в прорвавшейся трубе с кипятком. Об этом уведомляют городские СМИ.

Инцидент произошел ранним утром во дворе многоэтажного дома, расположенном на Васильевском острове. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что из-за прорыва некоторую часть зданий №4 и №6 на проспекте КИМа покрыло горячим паром.

Свидетели также обратили внимание на автомобиль, который соскользнул в образовавшееся отверстие с места своей стоянки и начал постепенно погружаться в воду. Они вызвали аварийную бригаду и предупредили владельца Honda о происшествии. Сотрудники спецслужбы уже прибыли и начали выполнять свои обязанности.

Тем временем пользователи соцсетей в комментариях сообщают что водитель сам виноват в том, что машина оказалась в такой ситуации. Они отмечают, что накануне Honda припарковали в неположенном месте - на участке газона. Оставь хозяин её на асфальтовом покрытии согласно ПДД - неприятных последствий удалось бы избежать.