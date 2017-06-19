Житель Индонезии с мачете атаковал прихожан католической церкви

11 февраля в Индонезии местный житель, вооруженный мачете, атаковал прихожан в помещении католической церкви города Джокьярта. Так написали в издании Bisnis Indonesia.

22-летний индонезиец совершил нападение примерно в 7:45 на территории острова Ява по неизвестной причине. В здании в тот момент расположилось около сотни человек. Трое католиков и 81-летний священнослужитель родом из Германии получили травмы от рук напавшего и были доставлены в лечебные заведения. Злоумышленник также попытался повредить статую Иисуса и Марии.

По сведениям журналистов, предполагаемый преступник был подстрелен полицейскими на месте преступления и госпитализирован, потому что активно сопротивлялся задержанию. Сейчас правоохранители изучают обстоятельства инцидента и проводят расследование с целью установить его причины.