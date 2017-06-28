Житель США избил напавшего на его щенка медведя

Житель США Дастин Грей избил лесного медведя, атаковавшего его щенка-лабрадора. Такую новость опубликовало издание Bangor Daily News.

По словам американца из города Оррингтон, события произошли во время его прогулки с 11-месячным псом в лесном массиве поблизости от дороги. Внезапно из чащи выбежал хищник и напал на домашнего питомца. Дастин Грей отреагировал оперативно - он пнул агрессивное животное ногой, а затем надавил ему пальцем на глазное яблоко.

Мужчина поделился, что в ответ на удары лесной житель свалил его на землю. Дастин Грей испугался смерти в пасти зверя, однако тот отступил и скрылся среди деревьев. В итоге человек получил лишь несколько легких царапин и полезный опыт. Однако щенок потребовал медицинской помощи и сейчас находится на лечении у ветеринаров.