В Украине не получившие выкуп похитители убили 20-летнего парня

В украинском городе Кривой Рог не получившие условленный выкуп похитители ликвидировали 20-летнего парня. Такую информацию на своем Facebook опубликовал Виталий Глуховеря - руководитель Днепропетровского областного ГУ Нацполиции.

Руководитель правоохранительного ведомства сообщил, что инцидент произошел в прошлом месяце. Трое злоумышленников похитили молодого человека и установили для родителей сумму в 100 тысяч гривен за его жизнь. После того, как необходимая сумма не была собрана за условленные три недели, они жестоко убили жертву похищения.

Виталий Глуховеря отчитался, что полицейские схватили подозреваемых. Лидером организованной группы преступников является мужчина, имеющий судимость за мошенничество. По словам начальника Главного управления, задержанный накануне преступления обеспечил себе алиби.