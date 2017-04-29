В Екатеринбурге охранник пивного магазина избил и сломал ногу мужчине из-за чипсов по акции

В Екатеринбурге охранник круглосуточного магазина, в котором продают пиво, избил двух покупателей, а одному из них сломал ногу. Все это произошло из-за бесплатного пакетика чипсов по акции.

Как стало известно, вечером в круглосуточный пивной магазин зашли двое мужчин, набрали товар и прошли к кассе. Там лежал открытый пакет с чипсами, который предлагался для пробы покупателям, мужчины взяли его и вышли на улицу. Следом за ними выбежал охранник и потребовал оплатить чипсы, так как, по его словам, товар не является акционным и за него следует заплатить 88 рублей. Покупатели извинились и вернули ему пакет, отметив, что ничего покупать не будут.

Это разозлило охранника, он ударил одного из мужчин по голове. Второй принялся защищать товарища, однако вскоре тоже оказался на земле, где служащий магазина отпинал их ногами. После произошедшего один из покупателей не смог встать, а второй вызвал медиков и полицию.

На скорой пострадавших доставили в больницу, у одного из них было разбито лицо и сломана нога, а у второго синяки и сколот зуб. Полиции охранник заявил, что покупатели сами на него набросились. По факту произошедшего ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.