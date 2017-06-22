В Москве в горящей квартире оказался заперт ребенок

В одной из квартир в Москве произошел пожар. Сообщалось, что огонь сделал заложником маленького ребенка, однако позднее данную информацию опровергли.

Как стало известно, вечером на Курганской улице в Москве в одной из квартир вспыхнул пожар. В горящей квартире остался маленький ребенок, где были в момент возгорания его родители не сообщается. Самостоятельно освободить малыша не удалось, поэтому соседи вызвали сотрудников МЧС.

Как позднее сообщили в ГУ МЧС по Москве, сообщений о том, что в горящей квартире заперт ребенок не поступало. К ним поступила заявка на заблокированную дверь. В настоящий момент о состоянии ребенка ничего не сообщается.