В Ростове подростки обстреляли десятки машин из пневматического оружия

10 февраля Ростове подростки обстреляли с балкона десятки машин при помощи пневматического оружия. Свидетели инцидента написали о нем в социальных сетях.

Жители многоквартирного дома сообщили в соцсети и полицию о том, что вечером молодые люди открыли огонь с балкона. В результате стрельбы повреждения получили многие автомобили, припаркованные во дворе. Снаряды разбили окна и лобовые стекла. Предполагается, что оружие было пневматическим или спортивным.

В группе "ВКонтакте" очевидцы отметили, что сотрудники правоохранительных органов не смогли навести порядок. По словам пользователей, полицейские прибыли по месту вызова и вошли в подъезд, в котором находились подозреваемые. Однако через короткое время они уже покинули здание и уехали. Комментаторы предположили поломку лифта и критически отозвались о действиях правоохранителей. Некоторые иронично предложили сообщить о произошедшем сразу в городскую прокуратуру.