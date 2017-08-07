В Португалии обезумевший голый мужчина подрался с полицией

В Португалии обезумевший голый мужчина устроил драку с сотрудниками полиции. Отмечается, что он ловко уворачивался от ударов, не давая полицейским поймать себя и арестовать.

Как стало известно, в Португалии прямо на проезжей части неадекватный и полностью голый мужчина решил затеять драку с правоохранителями. Он хаотично размахивал руками и ногами, уворачивался от ударов и не давал полицейским прикоснуться к себе. В один момент страж порядка оказался за спиной безумца и намеревался ударить его дубинкой, однако мужчина, предчувствуя опасность, увернулся и та просто просвистела в воздухе.

В конце концов правоохранителям все же удалось задержать неадекватного мужчину, они свалили его с ног и надели наручники. Чем дальше закончилось дело остается неизвестным, так же как и причины такого поведения мужчины.