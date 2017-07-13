В Рязани бабушки подрались из-за курицы по 47 рублей

В Рязани бабушки устроили драку в магазине "Дикси" из-за курицы. Оказалось, что в магазине проходила акция, в связи с чем килограмм курицы стоил 47 рублей, а желающих дешевого мяса оказалось слишком много.

Очевидцы засняли на видео, как пожилые женщины и мужчины набросились на коробки с курицей по акции. Несмотря на то, что главным условием акции являлось приобретение не более пяти куриц в одни руки, пенсионеры попытались захватить как можно больше дешевого мяса. В результате борьбы за курицу началась драка между бабушками, которую засняли на видео и опубликовали в Сети.

Комментаторы под видео разделились на два лагеря: одним было жаль пенсионеров, другим же стало за них стыдно. Многие написали, что государству следует повысить пенсии, ведь пожилые люди вынуждены покупать дешевый товар сомнительного качества за копейки, чтобы выжить.

Другие же отметили, что сами являются пенсионерами и на нынешнюю пенсию вполне можно прожить, пусть и довольно скромно. Это не стоит того, чтобы устраивать драки в магазинах из-за возможно протухших куриц.