В Британии 39-летняя женщина снимала на камеру, как насиловала собак. Также она подозревается в сексе с несовершеннолетними, но не признаёт свою вину, как сообщает VistaNews.

Женщина была задержана полицией Шотландии после того, как её сын рассказал друзьям, насколько сексуально активна его мать. Парень как-то увидел, что она взяла самку лабрадора и начала запихивать ей вибратор в соответствующий орган, снимая всё на камеру. Следствие обнаружило в дальнейшем примерно сотню роликов и 160 фотографий подобных сцен.

Выяснилось, что жительница Британии издевалась над собаками с февраля 2016 по апрель 2017. Чтобы животное не могло сопротивляться, женщина фиксировала его лапы верёвками. Одна собака такого насилия не пережила. Если вину женщины докажут, она окажется в тюрьме на 3 года.