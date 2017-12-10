В Москве отец-педофил 14 лет насиловал дочерей и сына

В Москве 48-летний мужчина на протяжении 14 лет насиловал своих собственных дочерей и сына. Суд признал его виновным в преступлении, теперь ему предстоит провести в тюрьме 20 лет.

Как стало известно, москвич в период с 2002 по 2016 год насиловал своих двоих дочерей и сына. Дети никому не рассказывали о произошедшем, так как отец их избивал и угрожал убийством, если правда раскроется. О произошедшем стало известно только тогда, когда одна из девочек достигла совершеннолетия. Она пошла в полицию и в подробностях описала, что отец с ними делал.

Отмечается, что у одной из девочек в результате произошедшего наблюдается тяжелая психологическая травма. В ходе следствия были проведены 30 экспертиз, каждая из которых доказала правдивость слов потерпевшей.

Педофила арестовали и отправили в тюрьму на 20 лет. Он будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.