В центре Москвы полиция ликвидировала секс-притон

В центре Москвы правоохранители ликвидировали секс-притон. Также полицейским удалось задержать 21-летнюю хозяйку борделя.

Как стало известно, во время рейда на улице Маросейка в Басманном районе Москвы правоохранителям удалось обнаружить секс-притон. Полицейским удалось задержать двух девушек, которых подозревают в оказании услуг интимного характера. Помимо этого, была задержана и предполагаемый организатор борделя. Им оказалась 21-летняя девушка, которой клиенты отдавали деньги за предоставляемые услуги, а она передавала их соучастникам.

Секс-притон правоохранители ликвидировали, в настоящий момент они допрашивают задержанных и разыскивают других возможных организаторов и девушек, подозреваемых в проституции.