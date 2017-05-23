В Москве женщина выпрыгнула с 3 этажа, спасаясь от вооруженного мужа

В Москве 47-летняя женщина, спасаясь от вооруженного ножом мужа, выпрыгнула из окна третьего этажа. Несмотря на полученные супругой травмы, злоумышленник выбежал на улицу и несколько раз ударил ее ножом.

Как стало известно, в доме по улице Текстильщиков между мужем и женой возник конфликт на бытовой почве. Разъяренный супруг схватил нож и полоснул им по горлу своей возлюбленной. Опасаясь дальнейшей расправы, 47-летняя женщина взобралась на окно и выпрыгнула с третьего этажа. Она надеялась, что это подействует на мужа, и действительно, это произвело эффект.

Обезумевший от злости мужчина сбежал вниз за непокорной супругой и еще несколько раз полоснул ее ножом. Пострадавшая женщина была доставлена в больницу. Помимо ножевых ранений, медики диагностировали у нее перелом позвоночника и сотрясение мозга, появившиеся после падения из окна.

В настоящий момент пострадавшая находится в больнице, а ее супруг задержан. Отмечается, что подозреваемого уже ранее судили за грабеж и покушение на убийство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, все обстоятельства инцидента устанавливаются.