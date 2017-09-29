В Омской области мужчина отрубил соседу кисть руки

Жителя Омской области доставили в больницу с отрубленной кистью руки. В совершении тяжкого преступления подозревается сосед пострадавшего мужчины.

Как стало известно, в одну из больниц Омской области доставили 38-летнего жителя села Знаменка с тяжелыми травмами. У него отсутствовала кисть на правой руке, как так произошло, пострадавший объяснить не смог. Медики диагностировали у пострадавшего травматическую ампутацию кисти правой руки, в настоящий момент его состояние стабильно.

О произошедшем врачи сообщили в полицию, а правоохранители по горячим следам смогла задержать предполагаемого преступника. Им оказался уже ранее судимый сосед потерпевшего. На месте преступления полицейские обнаружили окровавленные табурет и топор, вещественные доказательства были изъяты.

Предположительно, именно этим топором подозреваемый отрубил кисть своему соседу. Обстоятельства, при которых было совершено преступление, не сообщаются, возможно, об этом станет известно позже.