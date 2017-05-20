В Москве в собственной квартире заживо сгорела пенсионерка-инвалид

В Москве в одной из квартир по Никитской улице заживо сгорела пенсионерка-инвалид. По некоторым данным, причиной смерти женщины стало нарушение правил обращения с огнем.

Как стало известно, на востоке Москвы правоохранители отправились в квартиру пожилой женщины-инвалида, которая проживала одна. Как только они проникли внутрь, на кухне их ждала страшная находка. Оказалось, что хозяйка квартиры заживо сгорела.

Отмечается, что на пенсионерке загорелись вещи и потушить самостоятельно ей их не удалось. В результате произошедшего она получила серьезные ожоги, из-за которых и скончалась.

Будет проведена проверка в связи с произошедшим инцидентом, полицейские восстановят всю картину случившегося.