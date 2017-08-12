В Новотроицке мужчина избил мать и пнул ногой полицейского

В Новотроицке Оренбургской области мужчина избил свою мать-пенсионерку, а после дал пинка сотруднику полиции, приехавшему на задержание. За нападение на представителя власти дебоширу теперь грозит до двух лет тюремного заключения.

Как стало известно, в ночь с 11 на 12 ноября прошлого года 42-летний ранее судимый житель Новотроицка в порыве гнева избил свою мать-пенсионерку. Женщина обратилась в полицию за помощью, а сын, чтобы избежать наказания, сбежал с места преступления.

Убежать далеко ему не удалось, вскоре его настигли правоохранители. Решив, что терять ему больше нечего, подозреваемый оказал сопротивление полиции, а также дал пинка ногой представителю закона.

Подозреваемый все же был задержан, за пинок правоохранителя злоумышленник проведет в тюрьме два года.