В больнице Саратова избили пьяного пенсионера с гипертонией. По факту преступного деяния возбуждено уголовное дело.

В больницу Ленинского района Саратова ночью 9 февраля был доставлен пожилой пациент. В 01:00 в медучреждение был госпитализирован 68-летний мужчина. У него была выявлена гипертония. При этом он пребывал в сильном алкогольном опьянении.

В стенах саратовской больницы у пьяного пенсионера завязалась ссора с незнакомцем 34-х лет. Словесная перепалка переросла в драку. Молодой оппонент достаточно серьезно избил пожилого мужчину.

В итоге, в реанимацию пенсионер попал не только с гипертонией, но и с закрытой травмой черепа, кровоизлиянием и другими тяжелыми травмами.

Злоумышленник был задержан сотрудниками правопорядка. Как выяснилось, ранее у него уже имелись судимости (причем по аналогичной статье, за причинение тяжкого вреда здоровью).