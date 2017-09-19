В Ростове обезумевшая от алкоголя женщина избила и задушила майкой возлюбленного

В Ростовской области обезумевшая от алкоголя женщина избила и задушила майкой своего сожителя. Преступницу удалось задержать, ей грозит до 9 лет тюрьмы.

Как стало известно, в августе прошлого года в Обливском районе произошло жестокое убийство. Отмечается, что женщина в компании своего сожителя употребляла спиртные напитки, когда между ними произошла ссора. Обезумевшая от алкоголя женщина набросилась на любовника и стала его избивать. Как только обессилевший мужчина упал и потерял сознание, она набросила на его шею майку и стала душить. Она успокоилась только тогда, когда возлюбленный перестал подавать признаки жизни.

Расследование по данному делу продолжалось в течение полугода, а 8 февраля суд принял решение. За жестокое убийство сожителя жительнице Ростовской области придется провести в колонии общего режима 9 лет тюремного заключения.