Раздевшегося догола пассажира Alaska Airlines доставили на психиатрическую экспертизу

Пассажир Alaska Airlines во время полёта по маршруту «Анкоридж – Сиэтл» заперся в туалете и разделся догола. Пилоты были вынуждены повернуть назад в Анкоридж, а индивидуума по прибытию доставили на психиатрическую экспертизу.

По словам одного из пассажиров, стало понятно, что есть проблема, когда стюардессы начали ходить туда-сюда в резиновых перчатках. Оказалось, что мужчина, запершийся в туалете, не реагирует на требования экипажа. Чрезвычайную ситуацию не объявляли, однако было решено вернуться в Анкоридж.

В 3 часа ночи самолёт Alaska Airlines приземлился. Полицейские вошли в салон и забрали странного пассажира, доставив его в местную больницу для проведения психиатрической экспертизы. В настоящее время выясняются причины такого поведения индивидуума. Попутчикам странного пассажира пришлось ждать 3,5 часа до следующего рейса в Сиэтл, по информации «Версия.Инфо».