На северо-западе Москвы обнаружен второй за неделю снаряд времен войны

На северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники был обнаружен снаряд. Согласно предварительным данным, он может относиться к временам Великой Отечественной войны.

Второй за прошедшую неделю снаряд был обнаружен на северо-западе Москвы рабочими на месте одной из строительных площадок. Происшествие имело место по улице Демьяна Бедного, 15. Работники первыми нашли странный объект, напоминающий снаряд Великой Отечественной войны.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно выехали по указанному адресу. На данный момент специалисты проводят необходимую проверку для выяснения происхождения снаряда и возможной ее утилизации.

Стоит также отметить, что данный снаряд не первый за последние семь дней. 5 февраля работники обнаружили подобный объект в том же районе.