В Москве живодер украл и избил обезьяну своей подруги

На западе Москвы живодер украл обезьяну из квартиры своей подруги за то, что животное посмело его укусить. После похищения он поиздевался над обезьяной, нанес ей несколько травм, после которых она скончалась.

Как стало известно, 35-летний житель пришел в гости к своей знакомой, у которой было крайне необычное домашнее животное. Любимицей женщины стала обезьяна, которая сидела в клетке. Мужчина принялся ее раздражать, из-за чего животное его укусило. Это взбесило гостя, он схватил обезьянку и сбежал.

Отмечается, что злоумышленник поиздевался над животным, а затем нанес обезьяне несколько ранений, после которых она скончалась.

Сейчас подозреваемый задержан, вину его удалось доказать. Суд уже избрал меру пресечения в отношении живодера, ему грозит тюремное заключение.