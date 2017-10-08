В Москве пьяный водитель врезался в машину инкассаторов

Пьяный москвич на легковом автомобиле протаранил машину инкассаторской службы. Дорожно-транспортное происшествие случилось возле магазина "Пятерочка" в районе Фили-Давыдково.

Сегодня днем, 9 февраля, водитель автомобиля, проезжающий по улице Артамонова, посредством собственной невнимательности допустил столкновение с инкассаторской машиной. После прибытия на место ДТП представителей правоохранительных органов, удалось выяснить, что водитель легковушки был совершенно пьян.

На данный момент, на месте происшествия находятся службы скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства аварии предстоит выяснить, и только после окончательно заключения экспертов будет определена степень вины каждого из участников дорожно-транспортного происшествия.