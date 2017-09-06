В Чебоксарах иномарка врезалась в машину скорой, где рожала женщина

У жительницы Чебоксар прямо в машине скорой помощи начались роды, врачи решили принимать их на ходу, когда внезапно произошло ДТП. Отмечается, что мать и девочка не пострадали, их доставили на другой машине в больницу.

Как стало известно, скорая выехала по вызову к беременной женщине, у которой начался родовой процесс. Прямо в машине скорой пациентка решила рожать, а врачи, поняв, что не успевают доехать до больницы, приготовились к операции. Как только начался процесс, в машину скорой врезался автомобиль Ford Mondeo.

Отмечается, что водитель скорой помощи ускорился и включил проблесковые маячки, однако избежать аварии это не помогло. По данным очевидцев, скорая с сиреной и маячками проехала на красный свет светофора, а на зеленый ехала иномарка. Не заметив автомобиль скорой помощи, Ford Mondeo выскочил из-за фуры и врезался в карету.

По некоторым данным, с мамой и новорожденной девочкой ничего не произошло, как только произошла авария, медики вызвали другой автомобиль скорой и молодую маму доставили в больницу. О других пострадавших и всех обстоятельствах ДТП не сообщается.