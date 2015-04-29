Шепелева взяли под арест на Украине

Стало известно, что на Украине взяли под арест Александра Шепелева, который раньше являлся депутатом Верховного совета Украины. Его обвиняют в краже средств из государственного бюджета в особо крупном размере.

На Украине арестовали Александра Шепелева, который известен тем, что ранее занимал должность в Верховном совете, а также участвовал во многих политических делах страны. Позднее однако он был уличен в краже большой суммы средств, которые должны были пойти в государственную казну. Когда расследование по этому делу было начато, Шепелев улетел из страны и скрывался долгое время. Его поймали уже во второй раз и теперь держат под стражей более серьезного уровня.

Такие меры предприняты, ведь однажды он уже был экстрадирован на Украину, однако позже бежал. Также известно, что он не выбрался слишком далеко от страны и находился в Российской Федерации. Соблюдая закон, местные правоохранители задержали его и сообщили об этом в МВД Украины.