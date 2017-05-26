В Самаре судебные приставы объявили в розыск участника "Дома-2"

Участник "Дом-2" Илья Яббаров в Самаре находится в розыске по требованию приставов. Отмечается, что Яббаров является должником по алиментам, сумма задолженности уже составляет около 100 тысяч рублей.

Как стало известно, участник проекта "Дом-2" уклоняется от содержания дочери и не выплачивает алименты. Сумма задолженности на сегодняшний день составляет около 100 тысяч рублей, по предварительным данным, у Яббарова также имеется долг перед банком по кредиту.

Приставам удалось выяснить, что в настоящий момент Илья Яббаров является участником "Дом-2", поэтому на проект и телеканал ТНТ были направлены запросы с требованием предоставить все данные о доходах мужчины за участие в съемках.

В настоящий момент Яббаров объявлен в розыск, ему запрещено показать территорию РФ. Помимо этого, Яббарову запрещено пользоваться специальным правом на управление автомобилем.