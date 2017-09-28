В Ростове младшая сестра заказала киллера для старшей ради квартиры

В Ростове-на-Дону младшая сестра заказала киллера для убийства старшей, так как родственницам не удалось поделить квартиру, доставшуюся в наследство от родителей. Киллером выступил молодой человек младшей сестры, убив старшую и сымитировав нападение сексуального маньяка.

Как стало известно, две сестры 32 и 22 лет довольно рано остались без родителей, а в наследство к ним перешла трехкомнатная квартира на Пушкинской улице в центре Ростова. Сестры изначально не могли поделить квартиру, а затем решили ее продать и разделить вырученные деньги.

22-летняя девушка собралась замуж, поэтому она заявила, что заберет себе большую часть из 5 миллионов рублей, предложенных за квартиру. 32-летняя женщина осталась недовольна таким решением, а жених 22-летней уговаривал невесту ничего не продавать и оставить квартиру себе. Тогда младшая сестра решилась на убийство старшей, чтобы стать единственной хозяйкой квартиры.

Она купила нож и отдала его своему жениху, чтобы тот убил сестру. Мужчина ночью пробрался в квартиру, зарезал ножом 32-летнюю женщину, а чтобы сымитировать нападение сексуального маньяка, отрезал ей грудь.

Правоохранители возбудили уголовное дело, однако вскоре подельники сами во всем сознались. Перед законом будет отвечать только девушка, а ее парня отправили на лечение, так как он был признан психически невменяемым.