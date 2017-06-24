В Новой Москве на помойке нашли в коробке двух новорожденных медвежат

В Новой Москве рядом с мусорным контейнером в коробке обнаружили двух новорожденных медвежат. Находку сделал житель поселка Марьино поселения Филимоновское.

О своей необычной находке местный житель сообщил в полицию, а правоохранители уже передали данные специалистам по защите животных и окружающей среды. Специалисты сразу же отправились на место и увезли медвежат в центр, где им будет оказана помощь. Как сообщается, было принято решение, что после того, как новорожденные медвежата пройдут курс лечения и немного окрепнут, их вернут в живую природу.

Специалисты центра рассказали, что малыши пока не стали зависимы от людей, поэтому их передадут в Тверскую область, где находится специальная биологическая станция.

Сейчас выясняется, как медвежата могли оказаться на мусоре, опрашиваются свидетели и мужчина, совершивший находку.