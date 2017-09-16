В Нижегородской области дети заживо сгорели из-за сбежавших родителей

В Нижегородской области произошел пожар в квартире одного из многоэтажных домов в деревне Афонино и унес жизни троих детей. Их родители сбежали из горящей квартиры, оставив их погибать.

Сотрудники МЧС по Нижегородской области сообщают о случае возгорания в жилой квартире в Кстовском районе. Согласно информации, которую они предоставляют, в ходе этого происшествия погибли трое детей. Все они были маленького возраста и не смогли покинуть квартиру самостоятельно. Сообщается, что одному из них было пять лет, второму четыре, а третьему не было и года. Между тем, их безответственные родители просто бросили их погибать, не предприняв действий, чтобы спасти.

Насколько известно, пожар случился, когда все спали. Один из родителей проснулся, почувствовав запах дыма и разбудил другого. Вместе они покинули квартиру через окно, не взяв с собой никого из детей. Теперь их подозревают в причинении смерти из-за неосторожности, по причине чего погибли несколько человек. Следователи продолжают вести работы на месте происшествия, проводя необходимые экспертизы.

Известно, что однажды родители, в квартире которых произошло возгорание, уже были на время лишены родительских прав. По этой причине под следствие попадут и лица из органов опеки, которые вернули им детей из приюта.