В Башкирии двое мужчин изготавливали и продавали боевое оружие на трассе

В Башкирии правоохранители арестовали двух мужчин, которые подозреваются в изготовлении и продаже огнестрельное оружие. Отмечается, что злоумышленники были задержаны с поличным во время продажи боевого оружия на трассе в Уфимском районе.

Как стало известно, двое подельников из Кармаскалинского района Башкирии занимались изготовлением и продажей боевого оружия. Весь арсенал по изготовлении оружия, а также боеприпасы, обнаружили у одного из преступников дома во время обыска. Отмечается, что злоумышленников удалось задержать на трассе в Уфимском районе, где они совершали сделку по продаже стартового пистолета, переделанного под боевое оружие.

Мужчины признали свою вину, по факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело, продолжается расследование и решается вопрос о передаче материалов в суд.