В Санкт-Петербурге огромная сосулька убила пенсионерку

8 февраля в Санкт-Петербурге произошел несчастный случай, в ходе которого на пожилую женщину с крыши многоэтажки упала огромная сосулька. Инцидент, из-за которого пенсионерка умерла, произошел на улице Репина в Василеостровском районе.

Сотрудники МВД по Ленинградской области сообщают о несчатсном случае, в ходе которого в административном центре погибла пенсионерка. Согласно инфомарции, которую они предоставляют, это произошло на улице Репина возле одного из многоэтажных домов. Когда пожилая женщина проходила рядом, с крыши сорвалась сосулька огромных размеров и упала прямо на нее. Очевидцы происшествия вызвали скорую для пострадавшей, однако было поздно. Еще несколько часов врачи могли поддерживать ее жизнь, однако позже она скончалась. Медики сообщают, что у нее на теле было порядка 11 видов различных повреждений, в том числе в области головы, грудной клетки, ребер.

Теперь полиции предстоит разобраться, кто виновен в том, что на крышах в Василеостровском районе не убирают сосульки, хотя их размеры попрой достигают огромных, как и было в этом случае. Когда причастные лица к преступлению будут установлены, против них выдвинут обвинения по статье о причинении смерти из-за неосторожности.