Героиня секс-расследования Навального заявила о групповом изнасиловании на яхте Дерипаски

Героиня секс-расследования оппозиционного политика Алексея Навального Анастасия Рыбка рассказала о групповом изнасиловании, которое произошло на яхте миллионера Олега Дерипаски. Она предложила бизнесмену пожениться, если он не хочет, чтобы Рыбка придала эту историю гласности.

Анастасия Рыбка рассказала, что во время отдыха на яхте бизнесмена Олега Дерипаски, группа людей ее изнасиловала. Она отметила, что ранее боялась рассказывать о произошедшем, однако когда этим заинтересовалась общественность, Рыбка не могла молчать. Девушка заявила, что все участники группового изнасилования должны ответить по закону. Также Рыбка отметила, что у нее имеются честь и достоинство, поэтому она предложила Олегу Дерипаске жениться на ней.

По ее словам, если бизнесмен этого не сделает, она пойдет в полицию и расскажет обо всех подробностях произошедшего, а также придаст историю гласности. Рыбка заявила, что добьется того, чтобы сам Дерипаска и его друг пришли на программу "Пусть говорят", чтобы сами рассказали об изнасиловании.