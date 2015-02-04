В Индонезии убийца-каннибал отрезал и сварил пенис начальника за невыплату зарплаты

В Индонезии полиции удалось раскрыть весьма необычное преступление. Так, им удалось поймать убийцу-каннибала, который за невыплату зарплаты отрезал пенис своего начальника и съел.

54-летний индонезиец пробрался ночью в хижину владельца плантации масличной пальмы, изрубил того мачете, а затем отрезал и забрал его пенис. После этого мужчина позвал своего несовершеннолетнего сына, чтобы они вместе закапали тело. Член работодателя преступник унес с собой, а дома уже отварил его, посыпал различными специями и съел. Это он сделал для того, чтобы его не преследовал дух умершего человека.

Когда правоохранители задержали преступника, тот сознался в произошедшем и рассказал, что таким образом отомстил начальнику за задержку зарплаты. Как оказалось, владелец плантации масличной пальмы задолжал работнику около 20 млн индонезийский рупий, что в переводе на рубли составляет примерно 80 тысяч. По словам подозреваемого, эти деньги он заработал за три года, он также отметил, что все это время зарплату ему не выплачивали.

Стоит отметить, что преступление было совершено более года назад, однако суд по рассмотрению данного дела продолжается. Убийце-каннибалу грозит пожизненное лишение свободы или же смертная казнь. Его сын также получит наказание, однако в связи с тем, что он несовершеннолетний, оно будет мягче, чем у отца.