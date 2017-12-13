В Москве школьнику пробили темя тарелкой во время драки

В Москве школьнику пробили темя тарелкой во время жестокой драки в столовой. Свидетели зафиксировали инцидент на видео.

В одной из столичных школ между учениками седьмого и девятого классов возник конфликт, который перешел в потасовку. По словам очевидцев, причиной ссоры стала жевательная резинка, оказавшаяся в тарелке одного из участников. В процессе разборок юноши бросали друг в друга посуду, что и стало причиной тяжелой травмы.

У одного из мальчиков началось обильное кровотечение, испачкавшее помещения учебного заведения. Работники медпункта диагностировали серьезное ранение в теменной части головы с правой стороны и приняли решение принимать экстренные меры. За пострадавшим прислали медицинский вертолет, который доставил его в НИИ неотложной детской хирургии. После оказания необходимой помощи, семиклассника разместили в нейрохирургическом отделении.