На Камчатке медики скорой помощи избили пьяную девочку

Прошлой осенью в Петропавловске-Камчатском медики из бригады "скорой помощи" избили девочку 12 лет, находящуюся в состоянии сильного опьянения. Старший помощник главы регионального СУ СК Денис Волощенко уведомил, что ведомство проверяет ситуацию.

По предварительной информации следователей, в сентябре водитель "кареты" и фельдшер нанесли несколько ударов несовершеннолетней рядом с входом в наркодиспансер. Свидетели происшествия предоставили эту информацию СМИ, которые придали им широкую огласку.

Журналисты писали, что действия медицинских работников зафиксировали камеры наружного наблюдения, установленные в лечебном учреждении. Существует версия, что подозреваемые прибегли к радикальным мерам, чтобы привести нетрезвую пациентку в чувство. Теперь правоохранителям предстоит изучить все обстоятельства и определить процессуальное решение.