У изнасилованной фанатки Шурыгиной появились фан-клубы "ВКонтакте"

У 16-летней Ангелины Лебедевой, являющейся фанаткой изнасилованной Дианы Шурыгиной, появились свои фан-клубы в социальной сети «ВКонтакте». В них уже вступило около тысячи последователей истории «на донышке».

Аудитория сторонников Дианы Шурыгиной насчитывает порядка 160 тысяч человек. У Лебедевой на данный момент лишь одно сообщество, в котором 1000 подписчиков. Оно получило название «Поддержим Ангелину Лебедеву». Как правило, такие группы создаются с целью обмена информации среди единомышленников. Сама же Ангелина Лебедева стала героиней передачи «Прямой эфир». Она рассказала, как 28 января 2017 года в частном доме на праздновании дня рождения друга, её изнасиловал некий парень по имени Егор. Позже выяснилось, что в 8 лет Лебедеву изнасиловал уроженец Узбекистана, которого посадили на 8 лет.

В студии «Прямого эфира» зрители стали на сторону обвинённого в изнасиловании. Всё дело в том, что Лебедева в возрасте 15 лет с горла пила водку, а потом на съёмках передачи отрицала это. В Сети девушке прогнозируют славу намного хуже, чем у Шурыгиной. Это объясняется тем, что у девушек есть огромная разница во внешности, а также манере поведения. У звезды из Ульяновска зрители наблюдали порой неадекватное поведение, развратный образ жизни, чего практически не было у Лебедевой.