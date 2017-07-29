В Петербурге наказали мать искусанного ребенка с рахитом

В Санкт-Петербурге власти наказали мать ребенка, искусанного собакой и доведенного до рахита. Об этом уведомили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В мае 2016 года соседи обратили внимание на плачевное состояние мальчика и отправили сигнал в правоохранительные органы. Сотрудники полиции доставили в отделение немытого и голодающего парнишку, которого позже обследовали доктора. У пациента диагностировали паховую грыжу, деформацию грудной клетки, невротический синдром, многочисленные ссадины и гематомы, а также рахит из-за недостаточно хорошего питания.

Прокуратура проверила ситуацию и определила, что мама совершенно не следила за сыном. Женщина не удосужилась зарегистрировать его в поликлинике и детском саду. Сама обвиняемая отрицает свою вину, сваливая её на бабушку и самого пострадавшего. В связи установленными обстоятельствами, подсудимая получила 300 часов работ, обязательных к исполнению. В это время компетентные ведомства решают, стоит ли лишать её родительских прав.