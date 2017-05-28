Брэд Питт спровоцировал в Лос-Анджелесе столкновение трех автомобилей

5 февраля в американском Лос-Анджелесе знаменитый актер Брэд Питт спровоцировал на дороге столкновение трех автомобилей. Так стало известно журналистам Daily Mail.

Голливудская звезда двигался на своем Tesla. По неизвестной причине он протаранил едущий впереди Nissan Altima. Тот, в свою очередь, ударил Kia Soul. Судя по фотографии, сделанной очевидцем, транспортные средства существенно не пострадали. Водители также остались в целости.

После ДТП Брэд Питт повел себя как законопослушный гражданин. Он вышел из машины, зафиксировал произошедшее на камеру смартфона и проинформировал страховую компанию. Дождавшись других участников автомобильной аварии, знаменитость пожал им руки и сообщил свои контакты для дальнейшего урегулирования ситуации. При этом он разговаривал вежливо и непринужденно.