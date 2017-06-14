Вуду-экзорцистка зарезала двоих своих детей, ударив каждого по 50 раз

Жительница США, которая интересовалась магией вуду, а также экзорцизмом, зарезала двоих своих детей. Обезумев, она 50 раз ударила ножом первого, а позже зарезала второго, сообщает информационное агентство People.

Средства массовой информации США сообщают о жутком случае, который произошел в Массачуретсе. Местная жительница этого штата жестоко расправилась с двумя своими детьми, чтобы соблюсти ритуал магии вуду. Полиция прибыла на место происшествия, когда оба тела мальчиков уже находились в безжизненном состоянии.

Так, сообщается, что женщина собиралась убить лишь одного ребенка. С ним она провела магический ритуал, для которого ей пришлось порядка 50 раз ударить по его телу ножом. Когда мальчик уже был мертв, экзорцистка поняла, что сделала что-то неправильно, и, чтобы исправить ошибку, провела тот же ритуал со вторым ребенком.

Прибывшие на место событий полицейские увидели, что тела детей уложены по своим кроватям. Сама же женщина хорошо вымыла свой дом, чтобы следов крови не оставалось. Тем не менее, при допросе она призналась, что сама зарезала детей и теперь об этом горько сожалеет.