"Должен уничтожить нечисть!" - Найден дневник напавшего на школу в Бурятии

Следователи в Бурятии нашли личный дневник школьника, предположительно, совершившего нападение на школу в Сосновом бору. Об этом сообщили на Telegram-канале Mash.

На продемонстрированных страницах записной книжки молодой человек описывает свои ощущения накануне бойни и некоторые планы. Автор сравнивает грядущую атаку с эпизодами из популярных игр-шутеров Doom и Painkiller. Он предполагал, что запланированная драма будет очень напоминать ему кровавый геймплей вышеназванных продуктов.

Юноша добавил, что уже плохо воспринимает реальность и не чувствует страха. Он отметил также отсутствие жалости к "врагам планеты" и "должен уничтожить нечисть". По мнению создателя строк, лучше бы Земля разрушилась.

19 декабря прошлого года от рук старшеклассников пострадали ученики школы №5. Злоумышленники подожгли помещение зажигательными смесями и набросились на детей с топором. Всего пострадало семь человек. Сейчас задержанные ожидают суда в СИЗО.