В США 67-летний учитель за невыполненное задание заставил детей голыми отжиматься

67-летний учитель школы Лоренсевилла, расположенной в США, был обвинён в издевательстве над детьми. Лоренс Тауншип заставил их раздеться и голыми отжиматься в качестве наказания за несделанное домашнее задание. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как позже стало известно, учитель издевался над школьниками начиная с 2016 года. Сами же дети не признавались в этом, но после отжимания в обнажённом виде родители подали жалобу на учителя. 67-летний учитель школы Лоренсевилла любил ставить учеников в угол на колени, спуская с них штаны и начинал их бить розгами. Кроме того, за цензуру в классе он находил виновного и прищепкой сдавливал губы или же прислонял к ним горячий металл.

В конце 2017 года учитель решил необычно наказать своих учеников, заставив их отжиматься в обнажённом виде. Это происходило прямо в классе. Директор знал о ненормальном поведении учителя, но до последнего не увольнял его в связи с множественными заслугами. Родители одного из учеников узнали об этом инциденте и составили коллективную жалобу. Учителя уволили, а дело передали в суд. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.